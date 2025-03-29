В России БПЛА впервые пролетел между регионами по правилам гражданской авиации

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Российский беспилотный летательный аппарат впервые в истории совершил межрегиональный перелёт по правилам гражданской авиации. БПЛА перелетел с Сахалина на материк.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Сахалинской области. Уточняется, что беспилотник «Аист», произведённой компанией «Аврора — Беспилотные авиационные системы», был запущен из сахалинского города Оха. Приземлился он в Николаевске-на-Амуре. Дальность перелёта составила 162 километра, которые БПЛА преодолел за два с половиной часа.
Этот исторический перелёт открывает новые возможности для развития беспилотной авиации в регионе и в стране. Беспилотные авиационные системы смогут выполнять самый широкий спектр задач, включая доставку грузов, мониторинг и обеспечение связи между удалёнными населёнными пунктами.
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«Полет прошел по расписанию, по нормам. Эти нормы исполнены, как это делают регулярные гражданские воздушные суда - по всем законам авиации, по всем правилам. Это исторический момент для авиации, <...> в стране еще никто такую работу не выполнял», — сказал генеральный директор компании «Аврора» Константин Сухоребрик.
Этот исторический перелёт открывает новые возможности для развития беспилотной авиации в регионе и в стране. Беспилотные авиационные системы смогут выполнять самый широкий спектр задач, включая доставку грузов, мониторинг и обеспечение связи между удалёнными населёнными пунктами.
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Александр Бойцов