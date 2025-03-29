В России БПЛА впервые пролетел между регионами по правилам гражданской авиации

30 марта в народном календаре отмечается день святого Алексея, известный как Алексей Теплый. Этот праздник символизирует приход весны и начало активного сельскохозяйственного сезона. В народной традиции день святого Алексея связан с теплом, обновлением и надеждой на хороший урожай. Как правильно провести этот день расскажет «Радио 1».