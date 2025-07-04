Российские ученые хотят добыть в Антарктиде древний лед для изучения климата
Российские ученые планируют добыть древний лед в Антарктиде чтобы понять, как на континенте развивался климат. Об этом рассказал директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института Александр Макаров.
«Мы сейчас думаем про работы в рамках программы по добыче древнего льда рядом со станцией Восток на водоразделе "Купол Б". Думаю, что там может быть лёд даже немного древнее. Эта находка и то, что мы сделаем там, дадут уникальные данные о Центральной Антарктиде, о том, как там развивался климат за последние 1-1,5 миллиона лет», — поделился Макаров в интервью с РИА Новости.
Еще в феврале прошлого года ученым из России удалось извлечь уникальные образцы льда, возраст которого около 1,2 миллиона лет, с минеральными включениями. Для изучения климата лед планируется добывать рядом со станцией «Восток» на водоразделе «Купол Б». Предполагается, что там залежи могут быть даже древнее.