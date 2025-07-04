Недалеко от Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,5
Неподалеку от Курильских островов было зафиксировано землетрясение, магнитуда которого составила 5,5. Об этом сообщает Единая геофизическая служба РАН.
«Землетрясение произошло на глубине 166 км, его магнитуда - 5,5», — передает сахалинский филиал ведомства.
Эпицентр произошедшего находился в 61 км юго-западнее острова Симушир. Информации об ощущаемости землетрясения не поступало.
Ранее сообщалось, что в Японии ученые предупредили граждан о приближении разрушительного землетрясения и цунами. Если не предпринять меры, количество жертв трагедии может достигнуть 300 тысяч человек. К тому же существует риск разрушения порядка двух миллионов зданий.