Недалеко от Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,5

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Неподалеку от Курильских островов было зафиксировано землетрясение, магнитуда которого составила 5,5. Об этом сообщает Единая геофизическая служба РАН.



«Землетрясение произошло на глубине 166 км, его магнитуда - 5,5», — передает сахалинский филиал ведомства.

Эпицентр произошедшего находился в 61 км юго-западнее острова Симушир. Информации об ощущаемости землетрясения не поступало.

Ранее сообщалось, что в Японии ученые предупредили граждан о приближении разрушительного землетрясения и цунами. Если не предпринять меры, количество жертв трагедии может достигнуть 300 тысяч человек. К тому же существует риск разрушения порядка двух миллионов зданий.
Иван Мусатов

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