В Японии предупредили население о приближении мощного землетрясения и цунами
Правительство Японии предупредило граждан о приближении мощного землетрясения и цунами, которые могут случиться в ближайшие годы. Об этом сообщает The Asahi Shimbun.
Согласно опубликованной информации, подземные толчки мощностью в 8–9 баллов могут произойтив зоне разлома Нанкай. Эта область находится у побережья Японии,где встречаются Евразийская и Филиппинская плиты. Там же образуется желоб на дне океана.
Предварительно, в результате землетрясения могут возникнуть волны цунами высотой от 20 метров. Если информация подтвердится, численность погибших достигнет 300 тысяч человек. К тому же из-за стихии будут разрушены свыше двух миллионов зданий.
Специалисты предупреждают, что шанс такого катаклизма в течение следующих 30 лет составляет около 80%. Из-за этого японские власти поручили начать работу по защите населения и инфраструктуры.
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