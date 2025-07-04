Дмитриев: Россия опередила все западные страны по росту ВВП за последние 20 лет

Кирилл Дмитриев (Фото: kremlin.ru)

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Россия опередила все западные страны по росту ВВП за последние 20 лет. Об этом политик написал на своей странице в соцсети X.



«За последние 20 лет Россия опередила все западные экономики по темпам роста ВВП», — заявил Дмитриев.

Таким образом политик ответил на рассуждения пользователей о росте ВВП некоторых стран с 2003 по 2023 год. Как отметил Дмитриев, России удалось выбиться в лидеры в данном сегменте благодаря развитию энергетики, инфраструктуры и технологий.

Свой комментарий глава РФПИ оставил на почве опубликованного списка стран по росту ВВП. Один из пользователей привел статистику 14 стран, согласно которой Россия находится на 5 месте. Выше РФ расположились Саудовская Аравия, Индонезия, Индия и Китай.
Иван Мусатов

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