Дмитриев: Россия опередила все западные страны по росту ВВП за последние 20 лет
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Россия опередила все западные страны по росту ВВП за последние 20 лет. Об этом политик написал на своей странице в соцсети X.
«За последние 20 лет Россия опередила все западные экономики по темпам роста ВВП», — заявил Дмитриев.
Таким образом политик ответил на рассуждения пользователей о росте ВВП некоторых стран с 2003 по 2023 год. Как отметил Дмитриев, России удалось выбиться в лидеры в данном сегменте благодаря развитию энергетики, инфраструктуры и технологий.
Свой комментарий глава РФПИ оставил на почве опубликованного списка стран по росту ВВП. Один из пользователей привел статистику 14 стран, согласно которой Россия находится на 5 месте. Выше РФ расположились Саудовская Аравия, Индонезия, Индия и Китай.