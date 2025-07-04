Дмитриев: Россия опередила все западные страны по росту ВВП за последние 20 лет

04 июля 2025, 02:44

Кирилл Дмитриев (Фото: kremlin.ru)

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Россия опередила все западные страны по росту ВВП за последние 20 лет. Об этом политик написал на своей странице в соцсети X.







«За последние 20 лет Россия опередила все западные экономики по темпам роста ВВП», — заявил Дмитриев.