Российские ученые нашли способ очистки моря от нефти с помощью водорослей

Фото: iStock/Velvetfish
Российские ученые нашли способ очистки моря от нефти и металлов с помощью водорослей. Об этом сообщил в Камчатском госуниверситете имени Витуса Беринга. Исследователи обнаружили два вида водорослей, которые способны снижать концентрацию загрязняющих веществ на 60-70%.
В университете изучили оба вида — Hedophyllum bongardianum и Fucus distichus. Выяснилось, что они наиболее защищены от загрязнений, вызванных человеком, включая нефтяное и металлическое. Еще одной интересной особенностью оказалась способность водорослей создавать специальные бактерии на своей поверхности, которые преобразуют загрязняющие вещества в питательные.
«Мы предполагаем, что обнаруженные нами бактерии принадлежат к родам Pseudomonas, Achromobacter, Pseudoalteromonas, Psychromonas и Flavobacterium. Именно эти микроорганизмы преобразуют загрязняющие вещества в более простые соединения, которые затем используются водорослями для питания», — рассказал в беседе с «Газетой.Ru» доцент кафедры биологии и наук о Земле и заведующий Лабораторией биогеохимии и рекреационных ресурсов университета Станислав Рогатых.Читайте также:
Российские ученые создали метод выявления молока с завышенным белком
CNN: В США ученые смогли идентифицировать неизвестное вещество в питьевой воде
Ученые Дубны изобрели материал, подавляющий вирусы
Данил Пономарев