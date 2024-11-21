Российские учёные создали метод выявления молока с завышенным белком

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Исследователи Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины разработали метод выявления молока с искусственно завышенным белком с помощью инфракрасной спектрометрии.
Исследователи отметили, что с помощью этого метода можно обнаружить в молоке меламин – опасную добавку.
До этого председатель Союза потребителей РФ Петр Шелищ прокомментировал сообщение о том, что лишь 20% мёда. Проверенного Роскачеством, соответствуют обязательным требованиям законодательства. Он пояснил, что в современных реалиях самостоятельно потребитель не в силах проверить качество покупаемой им продукции.
Ранее сообщалось, что Роскачество обнаружило опасные для здоровья вещества во многих произведённых в России подушках.
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«Сейчас для определения меламина в молоке используется метод высокоэффективной жидкостной хроматографии. Но он требует специального оборудования и реактивов, что затрудняет его применение в производственных лабораториях молокоперерабатывающих предприятий. Наш метод основан на использовании инфракрасной спектрометрии в среднем диапазоне и позволяет проводить контроль на производстве», – пояснила в беседе с Газета.ру руководитель исследования, кандидат ветеринарных наук Тамара Калюжная.
До этого председатель Союза потребителей РФ Петр Шелищ прокомментировал сообщение о том, что лишь 20% мёда. Проверенного Роскачеством, соответствуют обязательным требованиям законодательства. Он пояснил, что в современных реалиях самостоятельно потребитель не в силах проверить качество покупаемой им продукции.
«Мы все зависимы. Если я покупаю сметану, творог, масло, колбасу, там хотя бы можно что-то понять по запаху или вкусу, если продукт плохой. В мёде такого не определишь. Есть какие-то народные способы проверки мёда, можно воспользоваться ими», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Шелищ.
Ранее сообщалось, что Роскачество обнаружило опасные для здоровья вещества во многих произведённых в России подушках.
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Мелисса Тимофеева