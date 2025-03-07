Российские ученые сконструировали робота «Сверчок» для помощи бойцам СВО

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Российские ученые сконструировали беспилотного робота «Сверчок» для помощи бойцам в зоне СВО. Об этом сообщает «Татар-информ».
Изобретение сотрудников казанского IT-парка, как отмечается, может подвозить боекомплекты на передовую, разведывать местность и даже эвакуировать раненых бойцов.
«Сверчок» уже был протестирован на танковом полигоне и прошел испытания в Луганске, где его опробовали татарстанские военные.
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«Сверчок» уже был протестирован на танковом полигоне и прошел испытания в Луганске, где его опробовали татарстанские военные.
«Робот создан для помощи людям. Он может разгоняться до 25 км/ч и перевозить на себе до 120 кг. Он проходимый и маневренный, но это только первая его версия. Скоро будет готова вторая версия. Еще мощнее и на шести колесах вместо четырех», – пояснил глава компании «ФЛУКТИО» Алексей Петров.Читайте также:
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Данил Пономарев