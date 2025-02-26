Ученые нашли доказательство существования параллельной вселенной

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Швейцарские ученые в сотрудничестве с коллегами из США сделали сенсационное заявление, которое может стать началом новой эры в физике. Об этом пишет «NewsFrol».
Они представили доказательства существования параллельных вселенных, что некоторые эксперты сравнивают по значимости с открытием гравитационных волн.
Исследователи обратили внимание на аномальные квантовые изменения, наблюдаемые в ускорителе частиц. Эти явления, по их словам, не поддаются объяснению с точки зрения классической науки, что ставит под сомнение традиционные представления о физике.
Один из авторов исследования отметил, что полученные данные могут свидетельствовать о существовании параллельной реальности, которая взаимодействует с нашей вселенной на субатомном уровне. Однако ученые подчеркивают, что гипотеза требует дальнейших исследований и более широких доказательств для подтверждения своей правомерности.
Если дальнейшие исследования подтвердят эти выводы, человечество может получить доступ к новым технологиям, которые откроют возможности для межпространственных перемещений и новых форм взаимодействия с окружающим миром.
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Исследователи обратили внимание на аномальные квантовые изменения, наблюдаемые в ускорителе частиц. Эти явления, по их словам, не поддаются объяснению с точки зрения классической науки, что ставит под сомнение традиционные представления о физике.
Один из авторов исследования отметил, что полученные данные могут свидетельствовать о существовании параллельной реальности, которая взаимодействует с нашей вселенной на субатомном уровне. Однако ученые подчеркивают, что гипотеза требует дальнейших исследований и более широких доказательств для подтверждения своей правомерности.
Если дальнейшие исследования подтвердят эти выводы, человечество может получить доступ к новым технологиям, которые откроют возможности для межпространственных перемещений и новых форм взаимодействия с окружающим миром.
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Дарья Осипова