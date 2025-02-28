В Петербурге придумали, как сделать дешевле производство эндопротезов

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В Санкт-Петербургском политехническом университете придумали технологию лазерной наплавки для нанесения пористых покрытий на чашку протеза тазобедренного сустава. Эта технология позволит делать протезы качественнее и дешевле аналогов. Об этом рассказал заведующий НИЛ «Лазерные и аддитивные технологии» Института машиностроения, материалов и транспорта СПбПУ Михаил Кузнецов.
«Мы разработали не только технологию, то есть способ изготовления имплантов, но и создаем приборную базу. В нашей лаборатории собрали макет комплекса лазерной наплавки. Он состоит из лазерной головки, сопла для подачи порошка и порошкового питателя. В качестве лазерного источника – волоконный лазер», — рассказал Кузнецов «Газете.Ru».
Он пояснил, что для получения пористого покрытия используется запрограммированная траектория перемещения сопла, которая имеет преимущество в возможности управления высотой пористого покрытия и долей открытой пористости. Так, чашки, которые изготавливаются по данной технологии, имеют премиальное качество.
Импланты уже прошли успешные испытания на мышах. Теперь ученые изготавливают первый в России комплекс для серийного нанесения пористого покрытия в производственных условиях, который позволит наладить серийное производство имплантов.
Тем временем генеральный директор Государственного музея истории города и президента Санкт-Петербургского союза архитекторов Владимир Григорьев рассказал в беседе с «Петербургским дневником» о концепции будущего музея архитектуры Петербурга.
«Члены Санкт-Петербургского союза архитекторов разработали концепцию будущего музея архитектуры и градостроительства города. Я считаю, что Петербург – чуть ли не единственный из мегаполисов, который не имеет площадки, где его жители могли бы получить достоверную и качественную информацию о развитии города, а также об истории архитектуры и градостроительства, причём не только Петербурга и соседнего региона, но и всей страны», — пояснил Григорьев.
По его словам, музей появится на территории Тучкова буяна на Петроградской стороне в Шофном корпусе.
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Элина Позднякова