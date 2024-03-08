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Космический телескоп «Джеймс Вебб» обнаружил самую старую мёртвую галактику, которая уже лишена звездообразования. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на научное исследование.
Отмечается, что найденная галактика существовала, когда Вселенной было порядка 700 миллионов лет, а сейчас ей уже более 13,8 миллиардов лет.
Теперь учёные приступят к изучению этой галактики, а именно будут выяснять, почему процесс появления новых звёзд в ней остановился слишком рано. Исследования возможно позволят получить новые представления о ранней Вселенной и факторах, которые влияют на образование звёзд внутри галактик.
Телескоп «Джеймс Вебб» был отправлен в космическое пространство 25 декабря 2021 года. Его проектированием занимались США, Канада и Евросоюз.
По словам создателей, «Джеймс Вебб» в сто раз дальновиднее известного космического телескопа «Хаббл».
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Теперь учёные приступят к изучению этой галактики, а именно будут выяснять, почему процесс появления новых звёзд в ней остановился слишком рано. Исследования возможно позволят получить новые представления о ранней Вселенной и факторах, которые влияют на образование звёзд внутри галактик.
По словам создателей, «Джеймс Вебб» в сто раз дальновиднее известного космического телескопа «Хаббл».
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Анастасия Чинкова