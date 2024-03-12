Российские учёные создали автономный дронопорт для анализа данных

Фото: istockphoto.com/ipopba
Российские разработчики роботизированных станций обслуживания беспилотников «Русдронопорт» создали автономный дронопорт, способный анализировать данные.
Особенность устройства в том, что он находится в станции и при необходимости по команде оператора может отправиться выполнять полётное задание, при условии, что сам управляющий дроном может быть физически в любой точке страны.
Такая разработка может быть востребованной на промышленных предприятиях, а также объектах критически важной инфраструктуры.
А тем временем, исследователи Тюменского государственного университета (ТюмГУ), как сообщает РИА Новости, установили возраст захоронения младенцев за полярным кругом. Отмечается, что речь идёт о поселении Нум-хибя-сихэри VI, где археологи обнаружили позднесредневековую наземную постройку и девять могильных сооружений.
Ранее учёные-медики выяснили, что длительное воздействие повышенной температуры атмосферного воздуха увеличивает риск развития острого ишемического инсульта.
Читайте также:
Advanced Materials: Швейцарские учёные научились добывать золото из отходов
Учёные рассказали о погодных условиях, увеличивающих риск развития инсульта
Шведские учёные нашли способ, благодаря которому можно увеличить «мужскую силу»
«Мы в нашу систему интегрировали модули с искусственным интеллектом. Дрон в нужное время автоматически вылетает из станции и выполняет свою миссию. Например, мониторинг объекта. Он не только передаёт пользователю картинку в режиме онлайн и автоматически собирает данные, но и автоматически проводит их анализ», — отметил в беседе с RT генеральный директор компании «Русдронопорт» Николай Ряшин.
А тем временем, исследователи Тюменского государственного университета (ТюмГУ), как сообщает РИА Новости, установили возраст захоронения младенцев за полярным кругом. Отмечается, что речь идёт о поселении Нум-хибя-сихэри VI, где археологи обнаружили позднесредневековую наземную постройку и девять могильных сооружений.
«Судя по всему, это детское кладбище. Как они там оказались — нет точного ответа. Поселенческих комплексов рядом нет, группа приплыла из другого места. Видимо, мужчины и женщины плавали вместе, всем родом, а грудные дети просто не могли перенести путешествие», — приводят argumenti.ru комментарий кандидата исторических наук, доцента ТюмГУ Александра Ткачева.
Ранее учёные-медики выяснили, что длительное воздействие повышенной температуры атмосферного воздуха увеличивает риск развития острого ишемического инсульта.
Читайте также:
Advanced Materials: Швейцарские учёные научились добывать золото из отходов
Учёные рассказали о погодных условиях, увеличивающих риск развития инсульта
Шведские учёные нашли способ, благодаря которому можно увеличить «мужскую силу»
Мелисса Тимофеева