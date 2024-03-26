Российские учёные нашли новый способ получения ценного металла

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Учёные Сибирского федерального университета (СФУ) разработали комплексный способ получения ценного металла галлия из алюминиевых отходов.
Такой метод, по задумке исследователей, поможет не только получать ценный металл, но и уменьшить количество алюминиевых отходов.
Новый же метод включает в себя три этапа обработки отходов, в результате которых «получается так называемый технический галлий».
А учёные Института Нильса Бора (NBI) Копенгагенского университета ищут доказательства существования квантовой гравитации на Южном полюсе, о чём сообщает «phys.org».
Ранее китайские ученые выяснили, что мужчины, проводящие много времени за компьютером, подвергают себя большому риску нарушения эректильной дисфункции.
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«Углеродный концентрат образуется в результате алюминиевого производства и сегодня практически не перерабатывается, считаясь отходом», — пояснила в беседе с RT кандидат химических наук сотрудник Сибирского федерального университета Ольга Буйко.
А учёные Института Нильса Бора (NBI) Копенгагенского университета ищут доказательства существования квантовой гравитации на Южном полюсе, о чём сообщает «phys.org».
«Если квантовая гравитация действительно существует, это будет способствовать объединению двух современных миров в физике. Сегодня классическая физика описывает явления в нашем обычном окружении, такие как гравитация, в то время как атомный мир может быть описан только с помощью квантовой механики», — приводят argumenti.ru комментарий исследователя Штуттарда.
Ранее китайские ученые выяснили, что мужчины, проводящие много времени за компьютером, подвергают себя большому риску нарушения эректильной дисфункции.
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Мелисса Тимофеева