Бокал за ужином: Учёные развеяли миф о пользе малых доз алкоголя для здоровья

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Ученые Канадского института провели исследования и выявили, что даже в малых дозах алкоголь вредит здоровью. Об этом пишет издание The Conversation.
Существует мнение, что малые дозировки спиртного могут приносить пользу. Это появилось из-за распространенного убеждения в наличии полезных свойств алкогольных напитков в 1980-х годах. В то время ученые открыли так называемый «французский парадокс».
Это явление представляет собой сравнительно низкий уровень сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний среди французов при высококалорийном рационе питания и большом количестве жиров. Причиной парадокса также называли употребление сухого красного вина на постоянной основе.
Однако последующие научные работы выявили, что дело не в вине, а в средиземноморском питании, которое содержит много рыбы, морепродуктов, овощей, зелени и цельнозерновой пасты.
Ученые определили, что с возрастом люди начинают меньше пить, поэтому могут приписывать алкоголю терапевтический эффект, к примеру, при проблемах со сном. В исследованиях результат отказа от большого количество алкогольных напитков — улучшение состояния организма, можно обосновать фактом наличия малых доз алкоголя в рационе. За счет этого можно сделать ложное заключение, что малое количество спиртного полезно.
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Это явление представляет собой сравнительно низкий уровень сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний среди французов при высококалорийном рационе питания и большом количестве жиров. Причиной парадокса также называли употребление сухого красного вина на постоянной основе.
Ученые определили, что с возрастом люди начинают меньше пить, поэтому могут приписывать алкоголю терапевтический эффект, к примеру, при проблемах со сном. В исследованиях результат отказа от большого количество алкогольных напитков — улучшение состояния организма, можно обосновать фактом наличия малых доз алкоголя в рационе. За счет этого можно сделать ложное заключение, что малое количество спиртного полезно.
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Алина Юрчак