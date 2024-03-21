Ученые выявили связь между длительным нахождением за компьютером и импотенцией

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Китайские ученые выяснили, что мужчины, проводящие много времени за компьютером, подвергают себя большому риску нарушения эректильной дисфункции. Об этом пишет издание Andrology.
Исследователи проверили данные более 200 тысяч мужчин в возрасте от 40 до 70 лет. Выяснилось, что любители компьютерных игр подвержены развитию импотенции больше, чем те, кто просто ведёт малоподвижный образ жизни.
Ученые во время разных действий замеряли уровень гормонов, отвечающих за способность заниматься интимом. Мужчинам предлагали смотреть телевизор, работать за компьютером, водить автомобиль.
Результат показали, что длительное нахождение за компьютером значительно повышает вероятность развития мужской импотенции. При этом с течением времени опасность растет: каждые час-два за компьютером риск заработать эректильную дисфункцию повышается в три раза.
Эксперты призвали ежедневно ходить, чтобы избежать застоя крови и улучшить самочувствие.
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Ученые во время разных действий замеряли уровень гормонов, отвечающих за способность заниматься интимом. Мужчинам предлагали смотреть телевизор, работать за компьютером, водить автомобиль.
Эксперты призвали ежедневно ходить, чтобы избежать застоя крови и улучшить самочувствие.
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Алина Юрчак