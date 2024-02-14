Российские учёные обнаружили изменения в мозге у геймеров

Фото: istockphoto.com/AnnaStills
Учёные из ИТМО, СПбГЭТУ «ЛЭТИ» и НМИЦ им. В.А. Алмазова обнаружили изменения в мозге у заядлых геймеров.
«У геймеров, которые играют много, подвергаются изменению нейронные связи, отвечающие за самоконтроль, удовольствие и привязанности, но когнитивные функции не нарушаются. Благодаря этому исследованию, в перспективе, с помощью фМРТ можно диагностировать игровое расстройство на его ранних стадиях или его отсутствие», – поделился в беседе с Газета.ру ведущий научный сотрудник научного центра мирового уровня (НЦМУ) СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Артём Труфанов.
Отмечается, что в исследовании приняли участие 22 человека, которые проводят за играми от 20 до 30 часов в неделю, и 25 граждан, которые играют редко.
Читайте также:
Учёные назвали алкогольные напитки, повышающие риск развития опухолей головы и шеи
В древности люди изготавливали оружие и драгоценности из инопланетного металла
В Японии на свет появилась первая в мире свинья с человеческими органами
Мелисса Тимофеева