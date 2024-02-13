Ученые назвали алкогольные напитки, повышающие риск развития опухолей головы и шеи

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Исследователи медицинской школы Вашингтонского университета в США выяснили, что злоупотребление пивом и ликером повышает риск появления раковых опухолей в области головы и шеи. Об этом пишут JAMA Otolaryngoly-Head Neck Surgery.
Обычно под термином «опухоли головы и шеи» имеются в виду злокачественные новообразования, которые возникают в полости рта, гортани, глотке, на слизистой оболочке губ, шейном отделе пищевода, полости носа и слюнных железах.
Ученые провели эксперимент, в котором приняли участие 139926 человек в возрасте от 55 до 74 лет. Они передавали сведенья о своем состоянии здоровья, вредных привычках и регулярности употребление алкоголя и курения. Наблюдения производились более 20 лет.
Отмечается, что при умеренном употреблении спиртных напитком, негативных эффектов не было обнаружено.
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