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Ученые назвали алкогольные напитки, повышающие риск развития опухолей головы и шеи

JAMA: Ученые выяснили, что пиво и ликеры повышают риск рака головы и шеи
13 февраля 2024, 18:19
Фото: istock / AlexRaths

Фото: istock / AlexRaths

Исследователи медицинской школы Вашингтонского университета в США выяснили, что злоупотребление пивом и ликером повышает риск появления раковых опухолей в области головы и шеи. Об этом пишут JAMA Otolaryngoly-Head Neck Surgery.

Обычно под термином «опухоли головы и шеи» имеются в виду злокачественные новообразования, которые возникают в полости рта, гортани, глотке, на слизистой оболочке губ, шейном отделе пищевода, полости носа и слюнных железах.

Ученые провели эксперимент, в котором приняли участие 139926 человек в возрасте от 55 до 74 лет. Они передавали сведенья о своем состоянии здоровья, вредных привычках и регулярности употребление алкоголя и курения. Наблюдения производились более 20 лет.


Выяснилось, что курение было связано с высоким риском развития раковых опухолей в глотке, гортани и во рту. Также значительный риск был связан с алкоголем, а конкретнее с пивом и ликерами.

Отмечается, что при умеренном употреблении спиртных напитком, негативных эффектов не было обнаружено.

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#ученые
#сша
#курение
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#эксперимент
#человек
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Диетолог Гинзбург заявил о пользе шаурмы
13 февраля 2024, 19:18

Фото: istockphoto.com/Julia Nikulchenkova

Диетолог Михаил Гинзбург заявил, что шаурму можно рассматривать как полезный продукт из-за содержания в ней белка и клетчатки.
«В шаурму кладут не самое плохое мясо, особенно если шаурма из курицы. Обязательно добавляются овощи, капуста, лук, а это белок и клетчатка», — пояснил в беседе с NEWS.ru Гинзбург.

При этом, он предупредил, что из-за жирного соуса, в частности, майонеза, злоупотреблять продуктом всё же не стоит.

Ранее диетолог-консультант Алексей Кабанов заявлял, что чеснок и имбирь необходимы для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Так, чеснок способен улучшать кровоток и нормализовывать давление, а имбирь очищает организм и улучшает состояние сосудов. Специалист добавлял, что также для сердечно-сосудистой системы весьма полезны зелёный чай и свёкла.

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#овощи
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#блюда
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Эксперты развеяли мифы о считающихся полезными завтраках
Роспотребнадзор: мюсли и обезжиренные молочные продукты неполезны на завтрак
13 февраля 2024, 16:27

Фото: istock / monticelllo

Сладкие йогурты, творожки и обезжиренные молочные продукты не являются лучшим вариантом завтрака. Мифы о продуктах, которые считаются полезными, развеяли эксперты проекта Роспортебнадзора «Здоровое питание.рф».

«Если говорить именно о молочных продуктах, то лишение их жира, как ни странно, не увеличивает их пользу, а уменьшает», — указали специалисты.
Эксперты также пояснили, что кисломолочные продукты полезны, но йогурты и творожки с содержанием сахара не приносят пользы для организма.

Также в список вредных завтраков специалисты внесли мюсли и каши быстрого приготовления. Эти продукты сочли вредным вариантом завтрака за счет высокого содержания количества сахара и жира.

В заключение специалисты посоветовали не увлекаться популярными безглютеновыми продуктами. Они пояснили, что глютен не опасен для человека, если он не страдает его непереносимостью, что бывает достаточно редко.

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#продукты
#врач
#эксперты
#специалисты
#счёт
#питание
#еда
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У жителя Подмосковья началась амнезия из-за падения на улице
13 февраля 2024, 15:12

Фото: пресс-служба Минздрава МО

59-летнего мужчину с серьёзной травмой головного мозга спасали врачи в Орехово-Зуеве, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Мужчина поступил в травмпункт с жалобами на краткосрочную потерю памяти и боли в затылке и лопатках. Обследование показало отсутствие переломов, однако спутанное сознание указывало на наличие опасных нарушений.

«Пациента перевели в неврологическое отделение, сделали компьютерную томографию и установили, что у него отёк головного мозга – состояние, грозящее летальным исходом. Ситуация осложнилась тем, что из-за падения и отёка у пациента произошёл инсульт: закупорилась артерия, которая питает большую часть мозга», — говорится в сообщении.
Врачи сумели медикаментозно купировать отёк и наладить внутричерепное давление, а закупорку артерии устранили при помощи тромболиза: процедуры, при которой пациент внутривенно получает препарат, растворяющий тромб.

Лечение вернуло пациенту здоровье и память. Сейчас мужчина чувствует себя хорошо, его выписали на амбулаторное лечение.

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Балашихинские онкохирурги удалили пациентке 30-сантиметровую опухоль яичника

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#орехово-зуево
#медицина
#здравоохранение
#врачи
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Балашихинские онкохирурги удалили пациентке 30-сантиметровую опухоль яичника
13 февраля 2024, 12:39

Фото: iStock/Motortion

30-сантиметровую раковую опухоль яичника удалили 74-летней женщине в Московском областном онкодиспансере в Балашихе, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
Женщина поступила с жалобами на резкое похудение, увеличение живота и запоры. По итогам исследования врачи диагностировали у пациентки рак прямой кишки и метастатическую опухоль правого яичника.

«Мы удалили огромную опухоль и выполнили резекцию ободочной кишки», — пояснил завотделением абдоминальной онкологии №2 Вартан Егиазарян.
После операции состояние женщины стабилизировалось, её выписали домой, теперь она будет наблюдаться у онколога по месту жительства.

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#балашиха
#хирург
#рак
#онкология
#медицина
#здравоохранение
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Каширская больница приняла участие в ярмарке вакансий в медуниверситете Петербурга
13 февраля 2024, 11:51

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Заведующий хирургическим корпусом Каширской больницы Михаил Сизов вошёл в состав делегации от Московской области, принявшей участие в ярмарке вакансий для студентов и ординаторов Первого Санкт-Петербургского университета, сообщает пресс-служба администрации городского округа Кашира.
Сизов рассказал будущим врачам об условиях работы в Каширской больнице и сообщил о различных льготах и компенсациях, положенных подмосковным и, в частности, каширским медикам. Кроме того, для некоторых будущих выпускников Сизов разработал план дальнейшей работы до конца обучения.

«Это позволит нам более тесно взаимодействовать с молодыми специалистами, заинтересованными в работе в нашем учреждении», — пояснил специалист.
Он подчеркнул, что эта ярмарка поможет привлечь на работу в Каширскую больницу молодых специалистов.

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#кашира
#врачи
#медицина
#здравоохранение
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В Каширской больнице за год провели более 150 операций с проводниковой анестезией
13 февраля 2024, 09:55

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Более 150 операций с применением проводниковой анестезии провели врачи Каширской больницы в 2023 году, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Суть метода состоит в том, что врач при помощи аппарата УЗИ получает возможность воздействовать точно на нерв. Как пояснил заведующий хирургическим корпусом Михаил Сизов, этот метод анестезии имеет ряд важных преимуществ.

«Во-первых, проводниковая анестезия действует непосредственно на зону нерва, а не на место введения препарата. Во-вторых, значительно снижается риск побочных эффектов и осложнений, так как врач контролирует область воздействия медикамента. В-третьих, дольше сохраняется эффект обезболивания, что особенно важно в ситуации продолжительного вмешательства», — сказал Сизов.
Он также добавил, что этот метод обезболивания снижает общую нагрузку на организм пациента.

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#кашира
#медицина
#здравоохранение
#больница
#операции
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Вирусолог Альтштейн: Alaskapox вряд ли угрожает эпидемией
12 февраля 2024, 20:05

Фото: istockphoto.com/gorodenkoff

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, академик РАЕН Анатолий Альтштейн заявил, что вирус Alaskapox, первый случай смерти от которого зарегистрировали в США, не грозит человечеству эпидемией.
Он отметил, что такие вирусы могут передаваться от животных к человеку. К ним он отнёс клещевой энцефалит, вирусные лихорадки, бешенство. Причём заболевания могут передастся и от домашних питомцев, подчеркнул специалист.

«Можно вспомнить и коронавирус, «родоначальником» которого являются летучие мыши. Что же касается Alaskapox, то это тоже вирус не человеческий, а «животного происхождения». Но, судя по всему, это не тяжелая инфекция, и она вряд ли угрожает нам эпидемией», — добавил в беседе с Общественной Службой Новостей Альтштейн.

Ранее Анатолий Альтштейн разъяснил, что Alaskapox не представляет опасности для россиян.

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#инфекция
#врач
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Общественник Саверский заявил о возможной связи вакцины от кариеса с онкологией
12 февраля 2024, 19:54

Фото: istockphoto.com/amixstudio

Президент лиги защитников пациентов Александр Саверский заявил, что вакцина от кариеса может быть опасна поскольку может вызвать другие заболевания, например, онкологию.
«Есть взаимосвязь в том, чем больше человечество вакцинируется, тем больше болеет онкологией. Дело не лишь в том, что мы стали дольше жить и доживать до рака, но и в том, что вакцина не так воздействует на иммунную систему, открывая возможности для онкологии. В случае с кариесом, возможно, подавив бактерию, которая отвечает за его распространение, мы нарушим баланс и появится другая болезнь. Нужны серьёзные клинические исследования», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Саверский.

Ранее хирург-стоматолог-имплантолог, челюстно-лицевой хирург Вероника Мелехова выразила сомнения в том, что такие вакцины от кариеса обладают эффективностью.

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#вакцины
#болезнь
#стоматолог
#онкология
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Стоматолог Мелехова заявила о неэффективности вакцины от кариеса
12 февраля 2024, 19:42

Фото: istockphoto.com/Panlrob Samsuwan

Хирург-стоматолог-имплантолог, челюстно-лицевой хирург Вероника Мелехова выразила сомнения в эффективности вакцины от кариеса.
«В Китае проводились исследования и попытки заблокировать ген, который препятствует прилипанию бактерий – стрептококков, которые формируют бляшку, способствующую развитию кариеса. Никаких экспериментов на людях еще не проводилось, и я не думаю, что в будущем это удастся реализовать. Большой вопрос и в том, как будет реализована вакцина, так как воздействие должно идти не на весь организм, а локально, чтобы заблокировать белок у бактерий», — пояснила в беседе с Общественной Службой Новостей Мелехова.

Он отметила и такую негативную сторону такой вакцины, как тот факт, что пациенты могут решить, что после прививки можно не ухаживать должным образом за зубами и не посещать стоматолога.

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#вакцины
#стоматолог
#пациенты
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