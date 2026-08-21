«Известия»: численность бурых медведей в России увеличилась почти в четыре раза

21 августа 2026, 02:23

Фото: iStock/DrDjJanek

Сегодня в России насчитывается порядка 308 тысяч бурых медведей. Это почти в четыре раза больше, чем несколько десятилетий назад, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Минприроды.