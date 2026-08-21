«Известия»: численность бурых медведей в России увеличилась почти в четыре раза
Сегодня в России насчитывается порядка 308 тысяч бурых медведей. Это почти в четыре раза больше, чем несколько десятилетий назад, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Минприроды.
Наибольшая концентрация животных наблюдается в сибирских и дальневосточных регионах. Так, в Красноярском крае зафиксировано 26,6 тысячи медведей, в Хабаровском — 26,2 тысячи, на Камчатке — 24,2 тысячи, в Иркутской области — 22,4 тысячи особей.
В Минприроды пояснили, что регионы могут самостоятельно решать вопрос регулирования численности бурого медведя. Такое решение допустимо при наличии ряда оснований: если зверь представляет угрозу для жизни и здоровья людей, способен стать источником распространения заболеваний, наносит вред другим животным либо получил тяжёлые травмы, несовместимые с жизнью.
При этом фактический объём добычи медведей охотниками остаётся сравнительно невысоким: он составляет лишь 10–30 % от установленного лимита. Например, в 2025 году при разрешённом лимите почти в 47 тысяч особей охотники добыли только 12,7 тысячи животных. Эксперты связывают такую ситуацию с трудностями ведения охоты, маленьким спросом на охотничьи трофеи, а также с существующими бюрократическими барьерами.
Напомним, недавно медведь атаковал девушку и утащил её в лес. Нападение произошло в лесах Республики Алтай.
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