Стервятник сорвал вылет пассажирского авиалайнера на острове Крит
На острове Крит в Греции вылет пассажирского лайнера авиакомпании Ryanair оказался под угрозой из‑за стервятника. Птица уселась на хвост самолёта и никак не хотела покидать своё место, фактически парализовав работу рейса.
Как сообщает New York Post, экипаж попытался избавиться от незваного гостя — пилоты активировали закрылки, чтобы спугнуть пернатого, но тот не реагировал. Ситуация не разрешилась и после прибытия пожарных, усилия которых не помогли прогнать упрямую птицу.
В итоге стервятник сам перелетел с хвоста воздушного судна на взлётную полосу. Там его поймали и перенесли в безопасное место. По словам одного из пожарных, птица не пострадала. Вероятно, это был молодой стервятник, который только осваивал полёты.
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