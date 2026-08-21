Стервятник сорвал вылет пассажирского авиалайнера на острове Крит

21 августа 2026, 04:31

Фото: iStock/XavierMarchant

На острове Крит в Греции вылет пассажирского лайнера авиакомпании Ryanair оказался под угрозой из‑за стервятника. Птица уселась на хвост самолёта и никак не хотела покидать своё место, фактически парализовав работу рейса.