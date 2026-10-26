Прививки от гриппа сделали уже более 1,5 млн жителей Подмосковья

26 октября 2026, 11:33

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Свыше полутора миллионов жителей Московской области прошли вакцинацию от гриппа в рамках сезонной прививочной кампании. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





Прививки делают в поликлиниках, на предприятиях и в мобильных комплексах. Кроме того, медицинские бригады выезжают в школы и детские сады.





«Вакцинация является наиболее эффективным способом защитить себя и своих близких от гриппа. Прививка помогает снизить вероятность заражения, тяжёлого течения болезни и развития осложнений», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.