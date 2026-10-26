В Дании уничтожат 27 тысяч индеек из-за вспышки птичьего гриппа

26 октября 2026, 12:45

Фото: iStock/Robert Winkler

Сегодня на датском острове Лолланн уничтожат 27 тысяч индеек из-за вспышки птичьего гриппа. Об этом сообщила телерадиокомпания DR со ссылкой на данные местного управления по продовольствию.





Вирус высокопатогенного птичьего гриппа зафиксировали в хозяйстве в городе Стоккемарке. Это уже второй случай его обнаружения за неделю: в пятницу очаг выявили в хозяйстве в Бегелунне в коммуне Слагельсе. Также последние недели инфекцию находили у диких птиц.



Несмотря на то, что птичий грипп крайне редко передается людям, ведомство призывает жителей не прикасаться к ослабленным животным, встреченным в природе. Владельцам птицы, в свою очередь, порекомендовали ограничить ее контакты с дикими сородичами.

«В это время года особенно важно, чтобы все, кто держит домашнюю птицу, делали все, чтобы не допустить контакта своих животных с дикими», — отметил ветеринар Метте Киркесков.