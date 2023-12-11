В Москве начали выпускать отечественные материнские платы

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
В «Технополисе Москва» разработали и запустили в производство материнские платы с поддержкой российских процессоров. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столиц (ДИПП) Владислав Овчинский.
Отмечается, что резидент особой экономической зоны «Технополис Москва» ежемесячно выпускает порядка четырёх тысяч устройств свыше 45 типов.
За 18 месяцев инженеры предприятия разработали универсальную материнскую плату, которую можно использовать в дисплеях, сенсорных панелях, настольных моноблоках и телевизорах. Она также создавалась специально для отечественных процессоров «Элвис» и «Байкал». Новая разработка позволила обеспечить независимость российского аппаратного обеспечения.
Планируется ежегодно выпускать около 30 тысяч материнских плат.
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За 18 месяцев инженеры предприятия разработали универсальную материнскую плату, которую можно использовать в дисплеях, сенсорных панелях, настольных моноблоках и телевизорах. Она также создавалась специально для отечественных процессоров «Элвис» и «Байкал». Новая разработка позволила обеспечить независимость российского аппаратного обеспечения.
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Анастасия Чинкова