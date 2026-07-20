Врач объяснил, почему людям снится падение

20 июля 2026, 02:05

Врач Хан: сны о падении посылают телу сигнал

Фото: istockphoto/dragana991

Во время отдыха человек порой ощущает падение, резко вздрагивает и просыпается. Причины такого явления объяснил врач общей практики Амир Хан в беседе с Mirror.