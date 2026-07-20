Врач объяснил, почему людям снится падение
Во время отдыха человек порой ощущает падение, резко вздрагивает и просыпается. Причины такого явления объяснил врач общей практики Амир Хан в беседе с Mirror.
Специалист заявил, что подобное явление известно как гипнический рывок. В момент засыпания мышцы постепенно расслабляются, а мозг в отдельных случаях считает, что тело падает, и посылает ему резкий сигнал. По словам доктора, это обычная физиологическая реакция, не представляющая угрозы для здоровья. Кроме того, некоторые исследователи полагают, что гипнический рывок является древним защитным рефлексом, который в прошлом помогал человеку не упасть с дерева во время сна.
Спровоцировать гипнические рывки могут стресс, выраженная усталость и приём кофеина незадолго до отхода ко сну. Со ссылкой на экспертов по сну Хан отметил, что с таким явлением время от времени сталкивается около 60–70% людей.
Для снижения вероятности подобных вздрагиваний доктор советует придерживаться регулярного режима сна, отказаться от кофеина в вечернее время, не заниматься интенсивными физическими нагрузками перед сном и работать над снижением уровня стресса.
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