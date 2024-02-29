Шведские учёные нашли способ, благодаря которому можно увеличить «мужскую силу»

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Многие представители сильной половины человечества задаются вопросом — как всегда быть успешным со своей партнёршей и напитанным той самой «мужской силой».
На этот вопрос ответили шведские учёные, их исследование публикует Утро.ру.
Как оказалось, «мужскую силу» можно и нужно тренировать. Частая эрекция повышает эректильную функцию и укрепляет мужское здоровье, утверждают учёные.
В ходе эксперимента шведов выяснилось, что половой орган в «боевую готовность» приводят фибробласты. Они же отвечают за мужскую эрекцию. Соответственно — чем больше эрекций — тем больше у мужчины вырабатывается фибробластов.
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Как оказалось, «мужскую силу» можно и нужно тренировать. Частая эрекция повышает эректильную функцию и укрепляет мужское здоровье, утверждают учёные.
«Регулярный бег приводит к тому, что со временем во время этой тренировки вам легче дышать. Так же и увеличение частоты эрекции является причиной увеличения фибробластов, обеспечивающих это состояние», — на более наглядном примере объяснили учёные.
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Евгения Парфентьева