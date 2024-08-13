Российские учёные создали лабораторный «вулкан» для изучения магмы

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Учёные СПбГЭТУ «ЛЭТИ» создали индукционную печь для исследования процессов с выбросами расплава магмы, происходящих при извержении вулканов.
Исследователи назвали такое изобретение условно лабораторным вулканом.
Отмечается, что новое устройство позволит более точно изучать вулканические процессы.
Ранее международная команда учёных сообщала о том, что повышение температуры на Земле вызовет серьёзные климатические изменения на планете.
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«У нас есть разработанная печь ИПХТ с высотой ванны расплава магмы 64 см и температурой расплава до 2 400°С, что ограничено только мощностью установки. Проведённые эксперименты показали, что физическое моделирование дегазации расплава вулканической породы в разработанной установке способно приблизить к реальным условиям извержения вулканов», — отметил в беседе с Газета.ру доцент кафедры ЭТПТ СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Дмитрий Лопух.
Отмечается, что новое устройство позволит более точно изучать вулканические процессы.
Ранее международная команда учёных сообщала о том, что повышение температуры на Земле вызовет серьёзные климатические изменения на планете.
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Мелисса Тимофеева