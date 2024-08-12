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В России раскрыли сроки запуска «Царь-лазера»

Директор ядерного центра Костюков: УФЛ-2М полностью заработает через 5 лет
12 августа 2024, 19:10
Фото: iStock/3DSculptor

Фото: iStock/3DSculptor

Самая мощная в мире лазерная установка УФЛ-2М, получившая название «Царь-лазер», выйдёт на полную мощность примерно через пять лет. Об этом заявил директор ядерного центра, Герой России Валентин Костюков в эфире телеканала «Россия 24».
Отметим, что установка была создана в ядерном центре в Саратове. Она необходима для проведения экспериментов по управляемому инерциального термоядерному синтезу и исследованиям свойств вещества в экстремальных состояниях.

Костюков подчеркнул, что на данный момент реализован первый этап, а также запущена первая очередь физических основ, связанных с инженерными системами. Прогнозируется, что в полном объёме «Царь-лазер» сможет работать уже в ближайшие 4-5 лет.



Специалист назвал одну из необычных задач, с которой, ожидается, сможет справиться лазерная установка – это вопрос ликвидации астероидов.

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