Российские учёные создали оборудование для производства наноструктур

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Учёные из Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого разработали оборудование для выпуска наноструктур и микроструктур. Об этом рассказал заведующий научно-исследовательской лабораторией «Технологии материалов и изделий электронной техники» научного центра мирового уровня «Передовые цифровые технологии» СПбПУ Артём Осипов.
Отмечается, что эти наноструктуры и микроструктуры будут применяться при создании FED-дисплеев, солнечных элементов, электровакуумного оборудования и т. д.
Он добавил, что микроэлементы пользуются спросом во многих отраслях, среди которых медицина и автомобилестроение.
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«Сформированные нами микро- и наноструктуры являются основой для создания солнечных элементов (батарей, панелей, модулей и т. д.), автоэмиссионных катодов для электровакуумного оборудования или для изготовления field-emission display», — прокомментировал в беседе с RT Осипов.
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Мелисса Тимофеева