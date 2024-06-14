Российские учёные создали робота-гуманоида для работы на складе

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Учёные Московского физико-технического института создали человекоподобного робота, который под управлением ИИ может работать среди людей, в частности речь идёт о работе на складе.
Отмечается, что сейчас готов лишь один экземпляр такого робота.
Планируется, что в будущем исследователи смогут обучить поведенческий интеллект робота, например, работать курьером или сборщиком на складе для онлайн-заказов.
Ранее сообщалось, что в России создали первый в мире наземный робот-камикадзе «Депеша», который управляется через джойстик и FPV-шлем.
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Планируется, что в будущем исследователи смогут обучить поведенческий интеллект робота, например, работать курьером или сборщиком на складе для онлайн-заказов.
«Сейчас производители делают первые тесты с человекоподобными роботами у себя на конвейере и на складах. Им это нужно не только для того, чтобы закрыть дефицит рабочей силы, но и для сбора данных для обучения нейросетей более сложным задачам, они должны будут стать мозгом для роботов. На цифровом полигоне МФТИ мы тоже исследуем различные конструкции роботов, шагающих платформ и модернизируем управление ими на алгоритмах ИИ», — прокомментировал в беседе с «Газета.ру» завлабораторией волновых процессов и систем управления Центра прикладных систем искусственного интеллекта МФТИ Роман Горбачев.
Ранее сообщалось, что в России создали первый в мире наземный робот-камикадзе «Депеша», который управляется через джойстик и FPV-шлем.
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Мелисса Тимофеева