В поликлинике Королёва работает человекоподобный робот

Фото: Роман Савельев
Робот Светочка с искусственным интеллектом работает в детском отделении поликлиники Королёвской больницы в микрорайоне Юбилейный, она развлекает юных пациентов и помогает найти нужный кабинет, передаёт корреспондент Роман Савельев.
«Наш робот Светочка рассказывает про отделение, отвечает на вопросы по навигации. Кроме того, у неё есть небольшая развлекательная функция. Если родители с малышом стоят в регистратуре, ребёнок в это время может поиграть со Светочкой», — говорится в сообщении.Человекоподобный робот может устроить для детей викторину, сделать смешные фотографии и отправить их на электронную почту пациентов. Светочку создала столичная компания «Фора Роботикс», поликлинике её подарила местная Торгово-Промышленная палата.
Светочка — единственный такой робот в медучреждениях Королёва, но не единственный в округе. Например, в местной библиотеке работает робот Стасик. Он отвечает на вопросы, делает фотографии и даже может гадать по лицу человека.
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