Медицинский робот Светлана с начала года принял 1,2 млн звонков

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Робот Светлана с начала года принял около 1,2 млн звонков от жителей Московской области. Об этом рассказала первый зампред правительства региона Светлана Стригункова.
«Робот обладает широким спектром возможностей благодаря искусственному интеллекту. С начала года он обработал почти 1,2 млн входящих звонков и сделал более 650 тыс. исходящих. Он приглашал жителей региона на диспансеризацию, в том числе углублённую, рассказывал о возможности купить лекарство с доставкой на дом», – пояснила Стригункова.Как напомнили в подмосковном Минздраве, робот может вызвать врача на дом, записать на приём, а также выполнить исходящий обзвон – приглашает на диспансеризацию, напоминает о визите к врачу пациентам, состоящим на диспансерном учёте, обзванивает граждан, к которым накануне выезжала скорая помощь, получить оценку её работы.
Голосовая помощница работает круглосуточно и может одновременно принимать до 600 звонков.
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Лора Луганская