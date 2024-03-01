Медицинский робот Светлана с начала года принял 1,2 млн звонков

Хирург-уролог Марк Гадзиян рассказал про продукты, которые провоцируют развитие распространенных болезней. Об этом врач пишет в своем Телеграм-канале, передает «РГ». Как утверждает Гадзиян, рацион с большим содержанием сладкого, жирного, жареного провоцирует развитие распространенных болезней, среди которых диабет и сердечно-сосудистые заболевания.