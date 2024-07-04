В Намибии нашли скелет «чудовища» с головой формы сиденья унитаза

Фото: IStock/microgen
Ученые обнаружили на юге Намибии окаменелости давно вымершего огромного болотного хищника, чей череп напоминает форму сиденья унитаза, говорится в исследовании, размещенном в журнале Nature.
Исследования ученых показали, что существо чаще всего обитало в болотистых местностях, достигало в длину более 2,5 метров. Специальная форма черепа и устройство челюстей позволяли этому животному быть высшим хищником в своем ареале. Ученые объясняют, что наличие столь крупного охотника говорит о развитой экосистеме, уже существующей в Намибии в столь древний период.
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«Это новое гигантское четвероногое животное, Gaiasia jennyae, которое обитало в высоких палеоширотах раннего пермского периода (около 280 миллионов лет назад)», — указано в материале.
Исследования ученых показали, что существо чаще всего обитало в болотистых местностях, достигало в длину более 2,5 метров. Специальная форма черепа и устройство челюстей позволяли этому животному быть высшим хищником в своем ареале. Ученые объясняют, что наличие столь крупного охотника говорит о развитой экосистеме, уже существующей в Намибии в столь древний период.
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Олег Дикий