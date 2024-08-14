Российские учёные создали средство для ускоренного заживления ран

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Учёные Сибирского федерального университета разработали специальные лекарственные пленки для ускоренного заживления ран.
Отмечается, что плёнки эти деланы из биоразлагаемого биополимера, а в их составе присутствуют антимикробные и регенерирующие препараты.
Специалисты утверждают, что такие плёнки способны не только ускорять заживление инфицированных ран, но и уменьшать риск появления неэстетичных келоидных рубцов и шрамов.
Ранее учёные СПбГЭТУ «ЛЭТИ» создали индукционную печь для исследования процессов с выбросами расплава магмы, происходящих при извержении вулканов.
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Специалисты утверждают, что такие плёнки способны не только ускорять заживление инфицированных ран, но и уменьшать риск появления неэстетичных келоидных рубцов и шрамов.
«Мы проучили и испытали в культуре человеческих клеток биополимерные пленки, имеющие функционал лекарственного средства. Они могут использоваться в качестве накладок, повязок, патчей для инфицированных или обычных ран. Их преимущества в том, что они не вызывают аллергии, на протяжении нескольких дней высвобождают антибактериальные и регенерирующие кожу препараты, физиологичным способом способствуя лечению разных ран», – отметил в беседе с Газета.ру ассистент базовой кафедры биотехнологии и кафедры медицинской биологии СФУ Алексей Дудаев.
Ранее учёные СПбГЭТУ «ЛЭТИ» создали индукционную печь для исследования процессов с выбросами расплава магмы, происходящих при извержении вулканов.
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Мелисса Тимофеева