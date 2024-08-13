Российские учёные создали устройство для удалённой оценки радиоактивности

В Московской области уже приняли 860 жителей подвергшейся атакам ВСУ Курской области, большинство из которых – дети. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв, по поручению которого в Курск отправили автобусы для доставки людей в пункты временного размещения.