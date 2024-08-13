Российские учёные создали устройство для удалённой оценки радиоактивности

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Специалисты НИЯУ МИФИ создали детектор для удалённого измерения уровня радиационных загрязнений в радиусе 100 м.
«Самые распространённые гамма-спектрометры в индустрии – сцинтилляционные либо полупроводниковые детекторы. У нашего ксенонового детектора есть преимущества перед обоими: он имеет хорошее энергетическое разрешение и не требует охлаждения, то есть работает без дополнительного оборудования», – пояснил в беседе с Газета.ру старший преподаватель кафедры экспериментальной ядерной физики и космофизики Александр Шустов.
Ранее сообщалось, что учёные СПбГЭТУ «ЛЭТИ» создали индукционную печь для исследования процессов с выбросами расплава магмы, происходящих при извержении вулканов.
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