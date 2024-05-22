Российские учёные установили связь между погодой и риском смерти от COVID-19

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Учёные Тольяттинского государственного университета и Института оптики атмосферы им. В.Е. Зуева Сибирского отделения РАН установили, что перепады погоды могут усугубить состояние больных коронавирусом вплоть до летального исхода.
Науке известно, что температура воздуха является одним из факторов, влияющих на динамику заболевания. Так, если температура меняется более чем на 3°C, то количество госпитализаций с ковидом растёт.
Ранее сообщалось, что в России выявили новый вариант коронавируса FLiRT, однако он не представляет существенной угрозы.
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«Именно каждое краткосрочное падение дневных температур на 3°C и более приводит к росту госпитализаций через 1-3 дня. Это практически неизбежно. Понимая эту сложную динамику, мы можем разработать более эффективные стратегии контроля и смягчения последствий эпидемий, связанных с респираторными заболеваниями», – прокомментировал в беседе с Газета.ру руководитель научного проекта Александр Ишматов.
Ранее сообщалось, что в России выявили новый вариант коронавируса FLiRT, однако он не представляет существенной угрозы.
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Мелисса Тимофеева