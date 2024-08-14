Российские военные оставили послания в доме в одном из сел Курской области

Фото: istock/Anna_Anikina
В одном из сел Курской области российские военнослужащие оставили послания в доме местной жительницы. Об этом рассказала дочь женщины, чья семья покинула дом из-за угрозы обстрелов ВСУ и вернулась, чтобы забрать оставленные вещи.
По ее словам, при возвращении домой, женщина обнаружила, что дверь была вскрыта. Военные оставили дом в порядке, сообщил Telegram-канал RT.
Кроме того, военные попытались подключиться к интернету, используя старый модем, который нашли в доме. В подвале они взяли несколько банок консервации, но ничего не испортили и не унесли. На стене оставили свои позывные и место жительства, включая имена «Кот из Мурманска» и «Зефир из Оренбурга». Они также попросили позаботиться о своих семьях в случае своей гибели.
Ранее сообщалось, что российские солдаты срочной службы успешно отразили атаку ВСУ в Курской области, не понеся потерь.
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«Коврики были завернуты, чашечки стояли на месте — ребята пили кофе», — отметила дочь.
Кроме того, военные попытались подключиться к интернету, используя старый модем, который нашли в доме. В подвале они взяли несколько банок консервации, но ничего не испортили и не унесли. На стене оставили свои позывные и место жительства, включая имена «Кот из Мурманска» и «Зефир из Оренбурга». Они также попросили позаботиться о своих семьях в случае своей гибели.
Ранее сообщалось, что российские солдаты срочной службы успешно отразили атаку ВСУ в Курской области, не понеся потерь.
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Елена Перлова