В украинском Глухове у границы с Курской областью гремят взрывы

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На Украине в городе Глухов Сумской области, который расположен в 12 километрах от курской границы, прогремели взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Страна». Грохот от удара раздался на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги.
«Сообщают о взрывах в Глухове Сумской области», — пишет издание.Согласно информации с онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сирены воздушной тревоги звучат в Черниговской и Сумской областях.
Ранее сообщалось, что ВСУ лишились командира авиазвена 40-й тактической авиационной бригады Вооруженных сил Украины, капитана Александра Мигули. В сводке Минобороны РФ упоминается, что последний раз истребители МиГ-29, пилотируемые Мигулей, были сбиты 9 августа.
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