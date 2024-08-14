Глава региона раскрыл, что будет с Курской областью после атаки ВСУ

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Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил в эфире программы «Соловьев Live», что регион будет полностью восстановлен после разрушений, вызванных атаками ВСУ. Он подчеркнул, что, несмотря на текущие сложности, область станет лучше, чем была ранее.
Смирнов добавил, что объем помощи от всей России продолжает расти, и подчеркнул готовность защитить регион и восстановить нормальную жизнь, передает «Ридус».
По словам Смирнова, гражданская жизнь в Курской области продолжается. Регион активно готовится к отопительному сезону и новому учебному году. Он отметил, что работы предстоит много, но благодаря поддержке президента России Владимира Путина и правительству, задача будет успешно выполнена. Региональные власти, жители и общественные организации активно участвуют в восстановлении.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что ВСУ начали наступление в Курской области 6 августа, но их продвижение было остановлено. Герасимов заявил, что операция завершится разгромом противника и восстановлением контроля над границей. По данным Минобороны РФ, за текущие сутки украинские войска потеряли более 2 030 военнослужащих, 35 танков и 31 бронетранспортер.
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По словам Смирнова, гражданская жизнь в Курской области продолжается. Регион активно готовится к отопительному сезону и новому учебному году. Он отметил, что работы предстоит много, но благодаря поддержке президента России Владимира Путина и правительству, задача будет успешно выполнена. Региональные власти, жители и общественные организации активно участвуют в восстановлении.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что ВСУ начали наступление в Курской области 6 августа, но их продвижение было остановлено. Герасимов заявил, что операция завершится разгромом противника и восстановлением контроля над границей. По данным Минобороны РФ, за текущие сутки украинские войска потеряли более 2 030 военнослужащих, 35 танков и 31 бронетранспортер.
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Елена Перлова