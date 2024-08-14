Фото: Минобороны РФ
На Покровском направлении фронта произошел значительный прорыв российских войск, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» данные своих источников из боевых действий.
По данным боевиков ВСУ, российские силы под названием «Отважные» сумели выбить украинские войска из населенного пункта Желанное и продвинулись на участке фронта на 8,3 км в ширину и 2,5 км в глубину.
По информации от украинских аналитиков, российские войска за сутки взяли под контроль такие населенные пункты, как Ивановка, Лисичное и Свиридоновка. В настоящее время бои продолжаются в юго-восточной части поселка Гродовка. Оборонительная линия ВСУ на стратегически важном Покровском направлении существенно ослабла.
Днем ресурс ГУР DS сообщил, что группировка войск «Центр» успешно захватила Ивановку, Свиридоновку и Лисичное, а также прорвалась в Гродовку. Ситуация на Покровском направлении продолжает изменяться, и оборона Киева рушится на глазах.
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По информации от украинских аналитиков, российские войска за сутки взяли под контроль такие населенные пункты, как Ивановка, Лисичное и Свиридоновка. В настоящее время бои продолжаются в юго-восточной части поселка Гродовка. Оборонительная линия ВСУ на стратегически важном Покровском направлении существенно ослабла.
Днем ресурс ГУР DS сообщил, что группировка войск «Центр» успешно захватила Ивановку, Свиридоновку и Лисичное, а также прорвалась в Гродовку. Ситуация на Покровском направлении продолжает изменяться, и оборона Киева рушится на глазах.
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Елена Перлова