Терпела ради матери и сестры: «друг семьи» из Таджикистана два года насиловал школьницу

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Издевательство над 15-летней девочкой-подростком в Уфе началось после того, как отец бросил семью и уехал за границу. Помочь вызвался сердобольный друг папы – 44-летний Руслан. Его поддержка тогда казалась спасительной удачей. Этим и воспользовался негодяй для манипуляций и угроз. Подробности истории с двухлетним насилием над подростком читайте в материале «Радио 1».
Манипуляция доверием и молчание жертвыСемья переехала в Россию в конце 2000-х. Перемены начались удачно: отец нашел работу и обеспечил семью жильем. В этом активно помогал новый знакомый папы, Руслан. Но спустя время глава семьи развелся с женой и вернулся на родину, оставив супругу в России с двумя дочерьми. А вот Руслан чужих детей не бросил.
Старшая дочь имела проблемы со зрением и нуждалась в постоянном лечении. Руслан, начал возить ее на медосмотры. Все считали его добрым другом семьи, удивлялись и даже завидовали.
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Однажды Руслан убедил мать отпустить девочек на день рождения своей жены. Однако за этим добрым поступком скрывался кошмар. Мужчина напоил старшую дочь, вывез в лес и изнасиловал. И это повторялось в течение следующих двух лет. Для этого негодяй возил девочку даже к себе домой. Грозился, что мать депортируют из России, если жертва кому-то расскажет.
Контролировал переписку и звонкиРуслан продолжал издеваться над ребенком и угрожать. Дошло до того, что взрослый насильник начал контролировать каждый шаг девочки – просматривал ее социальные сети и следил за всем контактами, даже оформлял на себя СИМ-карты. Девушка оказалась почти в полной изоляции и была вынуждена больше общаться со взрослым мужчиной, который не переставал ее насиловать физически и морально.
Ситуация изменилась, когда в 2019 году в жизни девушки появился молодой человек. Она скрывала парня от Руслана, опасаясь последствий и приступов ревности. Но «друг семьи» быстро обо всем узнал и потребовал прекратиться отношения.
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«Когда он узнал о парне, сказал, расстанься с ним, или ему будет хуже», – рассказывала позже девушка.Только тогда девушка решилась рассказать обо всем парню, а тот убедил семью обратиться в милицию.
Насильника отправили в колонию, жертву – в приютМать написала заявление в полицию, но сначала в действиях Руслана не увидели тяжкого преступления и не отправили в изолятор. После разбирательства его все же задержали и возбудили уголовное дело по статье «изнасилование». Руслан вину не признавал, но следствие смогло доказать случаи изнасилования несовершеннолетней. Несмотря на возможный срок в 20 лет, прокуратуре удалось добиться лишь 9 лет колонии строгого режима.
После судебного разбирательства выяснилось, что у матери девочек была фальшивая прописка. В результате женщину отправили в центр временного содержания для иностранцев, а дочери оказались в детдоме. Их дальнейшая судьба теперь неизвестна.
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Лия Мурадьян