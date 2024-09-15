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Терпела ради матери и сестры: «друг семьи» из Таджикистана два года насиловал школьницу

15 сентября 2024, 19:54
Фото: istockphoto/kozorog

Фото: istockphoto/kozorog

Издевательство над 15-летней девочкой-подростком в Уфе началось после того, как отец бросил семью и уехал за границу. Помочь вызвался сердобольный друг папы – 44-летний Руслан. Его поддержка тогда казалась спасительной удачей. Этим и воспользовался негодяй для манипуляций и угроз. Подробности истории с двухлетним насилием над подростком читайте в материале «Радио 1».


Манипуляция доверием и молчание жертвы

Семья переехала в Россию в конце 2000-х. Перемены начались удачно: отец нашел работу и обеспечил семью жильем. В этом активно помогал новый знакомый папы, Руслан. Но спустя время глава семьи развелся с женой и вернулся на родину, оставив супругу в России с двумя дочерьми. А вот Руслан чужих детей не бросил.

Старшая дочь имела проблемы со зрением и нуждалась в постоянном лечении. Руслан, начал возить ее на медосмотры. Все считали его добрым другом семьи, удивлялись и даже завидовали.



Фото: istockphoto/Favor_of_God

Однажды Руслан убедил мать отпустить девочек на день рождения своей жены. Однако за этим добрым поступком скрывался кошмар. Мужчина напоил старшую дочь, вывез в лес и изнасиловал. И это повторялось в течение следующих двух лет. Для этого негодяй возил девочку даже к себе домой. Грозился, что мать депортируют из России, если жертва кому-то расскажет.

Контролировал переписку и звонки

Руслан продолжал издеваться над ребенком и угрожать. Дошло до того, что взрослый насильник начал контролировать каждый шаг девочки – просматривал ее социальные сети и следил за всем контактами, даже оформлял на себя СИМ-карты. Девушка оказалась почти в полной изоляции и была вынуждена больше общаться со взрослым мужчиной, который не переставал ее насиловать физически и морально.

Ситуация изменилась, когда в 2019 году в жизни девушки появился молодой человек. Она скрывала парня от Руслана, опасаясь последствий и приступов ревности. Но «друг семьи» быстро обо всем узнал и потребовал прекратиться отношения.

Фото: istockphoto/ hxdbzxy

«Когда он узнал о парне, сказал, расстанься с ним, или ему будет хуже», – рассказывала позже девушка.
Только тогда девушка решилась рассказать обо всем парню, а тот убедил семью обратиться в милицию.

Насильника отправили в колонию, жертву – в приют

Мать написала заявление в полицию, но сначала в действиях Руслана не увидели тяжкого преступления и не отправили в изолятор. После разбирательства его все же задержали и возбудили уголовное дело по статье «изнасилование». Руслан вину не признавал, но следствие смогло доказать случаи изнасилования несовершеннолетней. Несмотря на возможный срок в 20 лет, прокуратуре удалось добиться лишь 9 лет колонии строгого режима.

После судебного разбирательства выяснилось, что у матери девочек была фальшивая прописка. В результате женщину отправили в центр временного содержания для иностранцев, а дочери оказались в детдоме. Их дальнейшая судьба теперь неизвестна.

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ЮВЖД: В Воронежской области из-за пожара задержали пригородные поезда
Горят полтора гектара травы: В Воронежской области из-за пожара задержали поезда
15 сентября 2024, 19:54

Фото: Фотобанк Московской области

В Воронежской области из-за крупного пожара пришлось остановить несколько пригородных поездов. Об этом сообщает пресс-служба ЮВЖД в воскресенье 15 сентября.
Видео с места пожара публикуют местные СМИ. Судя по кадрам, огонь стремительно распространяется, видно, как клубы дыма окутали поезд на ж/д путях, на заднем фоне поднимаются языки пламени.
«Несколько пригородных составов пришлось задержать на пару минут, движение не прерывалось», – сообщает «Юго-Восточная железная дорога».
На месте сейчас работают расчеты и пожарная техника МЧС. Сообщается, что огонь охватил около полутора гектаров травы. Пострадали и частные дачные дома. Предварительно, пламя начало распространяться с улицы Электровозная.



По данным МЧС региона, трава горит в районе 469 километра трассы М-4 «Дон».

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#железная дорога
#видео
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«Аховое состояние»: От чего умер петербуржец, которого прохожий укусил за средний палец
15 сентября 2024, 19:45

Фото: istock / sanjagrujic

В Санкт-Петербуге произошла одна из самых загадочных смертей — 51-летний Виктор* ушел из жизни после укуса прохожего. Что произошло и почему укус стал смертельным — читайте в материале «Радио 1».

Змеиный укус

31 августа мужчина проходил мимо детского садика №90 и сделал замечание незнакомцу, показав ему средний палец. Прохожий счел это крайним неуважением и немедленно вцепился в палец зубами. Немного повздорив, мужчины разошлись. Виктор не стал обращаться в полицию с заявлением на кусачего противника, допуская, что его обсмеют.

Россиянин также решил не посещать врача, но через неделю палец напомнил о себе и распух. Мужчину госпитализировали, у него диагностировали некротизирующую инфекцию и острое воспаление в правой руке.

Как рассказал осведомленный источник SPB.KP.RU, спасти мужчину должна была операция, назначенная на 12 сентября, но во время хирургического вмешательства Виктор скончался.

Фото: istock / faustasyan

Печальная новость разлетелась по городским информагенствам и социальным сетям. Пользователи сети гадали, что стало реально причиной гибели и почему место укуса не обработали в день инцидента.

Точка невозврата

Доктор медицинских наук и завотделением хирургических инфекций НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе Ильдар Батыршин рассказал изданию, что в этой ситуации нужно было экстренно обработать место укуса любым антисептиком и обязательно посетить врача.

«Тем более, не надо затягивать, если болевой синдром сохраняется, а температура остается. Укусы любого животного, как и человека, очень опасны и проявляются некротизирующими инфекциями за счет того, что у нас во рту живет большое количество агрессивных микробов. Можно еще поспорить, что гуще населено в организме человека – рот или прямая кишка», — отмечает медик.
Специалист пояснил, что мужчина подхватил одно из самых опасных заболеваний и помочь ему нужно было в первый же день.
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Некротизирующая инфекция крайне быстро распространяется и может поражать все слои мягких тканей. Помимо этого, она сопровождается органной дисфункцией и септическим шоком. Врач отметил, что болезнь очень трудно диагностировать — визуально ранка выглядит нормально, пока внутри бушует инфекция.

Он добавил, что инфекция от раны, расположенной на кисти, может дойти аж до грудной клетки и на это не потребуется много времени.

«При этом изменения на коже появляются в последнюю очередь, а посмотришь на анализы – там аховое состояние! К сожалению, видимо, в данной ситуации была пройдена точка невозврата. Но при своевременном обращении спасти человека можно», — уверен Батыршин.
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Baza: механик нашел в каршеринге свыше 70 свертков с веществами
15 сентября 2024, 17:50

Фото: istockphoto/Dzurag

Свыше 70 свертков с неизвестным веществом обнаружил механик одного из автосервисов в каршеринговом «Лексусе», сообщает Baza. Все произошло 12 сентября. Неожиданная находка «всплыла» при вскрытии коробки передач.
Работник сообщил об этом начальству, руководство порекомендовало избавиться от всего найденного, но, когда выяснилось количество — потребовало связаться с полицейскими.

Прибывший наряд изъял свертки и передал их экспертам. Водитель, который забыл «груз», сейчас разыскивается. Регион, где все произошло, не уточняется.

Ранее сообщалось, что актера из сериала «Король и шут» Евгения Ткачука подозревают в перевозке наркотиков. Знаменитость взяли в аэропорту «Пулково» в Петербурге.

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#россия
#полиция
#криминал
#наркотики
#новости
#каршеринг
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В Нижегородской области женщина на гидроцикле налетела на трос и погибла
15 сентября 2024, 17:29

Фото: istockphoto/timltv

В Нижегородской области женщина каталась на гидроцикле по реке Ветлуга. Она на скорости налетела на трос, натянутый над поверхностью воды, и погибла.
Несчастный случай произошёл в воскресенье, 15 сентября, около 12 часов дня в районе посёлка Воскресенское, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС. Любительница экстремального спорта каталась по реке и не заметила натянутый поперёк водоёма трос. В результате столкновения с этим препятствием водитель гидроцикла получила травмы, несовместимые с жизнью.

Правоохранители приступили к расследованию происшествия. Также полицейскими выясняются обстоятельства и подробности трагедии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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#травмы
#происшествия
#служба
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Опубликованы кадры массового ДТП с МАЗом под Челябинском, есть пострадавшие
МАЗ разбил четыре авто на светофоре под Челябинском, пострадали двое
15 сентября 2024, 17:28

Фото: istockphoto/timltv

Массовое ДТП с участием въехавшего в стоящие у светофора машины МАЗа произошло под Челябинском. Об этом сообщает Telegram-канал регионального областного управления МВД. Уточняется, что все произошло на трассе Южноуральск — Магнитогорск. Среди пострадавших пассажир и водитель легковушки.
«По предварительным данным, мужчина 1981 года рождения, управляя автомобилем МАЗ, не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением. Он совершил столкновение с остановившимися впереди на запрещающий сигнал светофора автомобилем Lada Granta», — сообщили в ведомстве.
По инерции пострадавшая легковушка врезалась в остальные, два автомобиля в результате удара оказались в кювете.

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#россияне
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#авария
#новости
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С начала суток в Ростовской области зафиксировано более 50 пожаров
15 сентября 2024, 17:05

Фото: istockphoto/Distortion Media

За текущие сутки в Ростовской области зарегистрировано уже более 50 пожаров. Ситуацию осложняет сильный порывистый ветер, который раздувает пламя и способствует быстрому распространению огня.
Из-за штормового ветра также сильно осложняется работа спасателей, написал в своём телеграм-канале глава региона Василий Голубев. По его словам, в настоящее время сотрудники МЧС ликвидируют 30 возгораний. Горит сухая трава и мелкая растительность в Аксайском, Неклиновском и Каменском районах.

Сложная ситуация в хуторе Морской Чулек. Там разгоняемый ветром огонь перекинулся на деревянные строения. По предварительной информации, от пожара уже пострадали девять домов и пять хозяйственных построек. На левом берегу Дона в региональной столице горит камыш на площади в полторы тысячи квадратных метров.

Как рассказал губернатор, всего в тушении огня на данный момент задействовано 2 061 человек личного состава пожарно-спасательных частей МЧС и более 30 единиц специальной техники. Используются пожарные вертолёты.

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#работа
#мчс
#пожарные
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#сотрудники
#ростовская область
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Отравившихся в столовой социального центра в Москве ветеранов наблюдают врачи
15 сентября 2024, 16:33

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

Врачи наблюдают ветеранов, которые отравились в столовой одного из социальных центров столицы, уведомил Дептруд. Там отметили, что состояние пострадавших стабильное.
«Оставшиеся в центре ветераны находятся под контролем специалистов реабилитационного центра, на данный момент и до получения заключения о причинах отравления питание организовано индивидуально в номерах. В центре дежурят медицинские сотрудники», — говорится в сообщении.
На месте инцидента проведена дезинфекция при поддержке Роспотребнадзора, а также прочие мероприятия санитарной направленности. Кроме того, учреждение сменило поставщиков продукции, а всех сотрудников центра проверили.

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#россия
#москва
#ветераны
#отравление
#соцзащита
#новости
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ФСБ проверяет магазин на Камчатке из-за надписи «ЗаКиев ЗаМир Рустамович»
15 сентября 2024, 16:22

Фото: istockphoto/Vera Tikhonova

Владелец магазина «Планета запчастей» на Камчатке попал под проверку ФСБ из-за не слишком удачной шутки. Он написал на образце заявления на возврат имя «ЗаКиев ЗаМир Рустамович».
Бдительная покупательница увидела эту надпись, сняла её на телефон, а на следующий день выложила в сети, сообщает телеграм-канал Baza. На следующий день владельца торговой точки вызвали в управление ФСБ, а в магазин пришли полицейские. Выяснилось, что надпись на образце заявления написал продавец по имени Леонид. По его словам, он хотел пошутить, вспомнив появившийся в сети после 2022 года анекдот о том, что человек по имени Замир Закиев в российском, например, аэропорту рискует никуда не улететь, а угодить за решётку. Бумагу с надписью Леонид уже уничтожил.

Силовики шутку, видимо, не оценили. Владельца магазина и продавца теперь проверяют на предмет дискредитации Вооружённых сил РФ и финансирования ВСУ. Хозяин «Планеты запчастей» уже записал видео с извинениями. На записи он говорит, что является активистом Народного фронта, полностью поддерживает нашу армию и считает себя патриотом своей страны.

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Под Ростовом горит склад стройматериалов
Пожар на складе стройматериалов под Ростовом перекинулся на частный сектор
15 сентября 2024, 16:18

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

Склад со стройматериалами горит в Ростовской области, пламя перекинулось на частный сектор. Как уточнили в МЧС, площадь возгорания составляет свыше тысячи «квадратов».
«Площадь пожара — 1100 квадратных метров. Из-за сильных порывов ветра произошел переход огня на частные домовладения», — добавили в ведомстве. Возгорание произошло в Аксае в переулке Толпинского. У пожара повышенный ранг.
Высокая пожарная загрузка конструкций создает осложнения. Пламя ликвидируют 38 единиц техники и порядка сотни человек.

Как сообщалось ранее, в Луганской народной республике произошел пожар на алюминиевом заводе. Уточнялось, что сначала произошло ландшафтное возгорание.

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