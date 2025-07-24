Застройщиков хотят обязать делать толстые стены, чтобы россияне не стеснялись заниматься сексом

24 июля 2025, 10:49

«Отцы рядом» призвали обязать застройщиков делать шумоизоляцию ради демографии

Фото: iStock/Prostock-Studio

Межрегиональная общественная организация «Отцы рядом» обратилась в Минстрой с просьбой обязать застройщиков делать толстые стены, чтобы россияне не стеснялись заниматься сексом. Об этом сообщил юрист и председатель организации Иван Курбаков, передает Life.ru.





Авторы инициативы уверены, что данная мера позволит россиянам создать благоприятные условия для укрепления семейных ценностей и повышения рождаемости. Особенно это важно для семей с детьми и молодых пар.





«Высокая звукопроницаемость стен и перегородок создаёт препятствия для нормальной жизнедеятельности, мешает полноценному отдыху, занятиям с детьми, а также негативно сказывается на личной жизни граждан», — говорится в обращении.