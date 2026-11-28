28 ноября 2026, 02:59

В Москве хирурги удалили у десятилетней девочки крупную опухоль молочной железы

Фото: iStock/Georgiy Datsenko

В НМИЦ здоровья детей Минздрава России прооперировали 10-летнюю пациентку с крупной доброкачественной опухолью молочной железы. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе центра.