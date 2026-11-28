Российские врачи помогли девочке с огромной опухолью молочной железы
В НМИЦ здоровья детей Минздрава России прооперировали 10-летнюю пациентку с крупной доброкачественной опухолью молочной железы. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе центра.
Новообразование быстро увеличивалось, сильно деформировало железу и доставляло ребенку дискомфорт, поэтому после консультации и обследования врачи приняли решение об операции. Хирургам предстояло полностью удалить опухоль весом 800 граммов, но при этом максимально сохранить здоровые ткани и добиться хорошего эстетического результата, что особенно важно для развивающегося организма.
В результате операция прошла успешно: образование аккуратно отделили от здоровых тканей, сохранив кожный лоскут, железистую ткань и протоки. Во время вмешательства специалисты ультразвуковой диагностики подтвердили полноту удаления опухоли. Завершили операцию реконструктивно-пластическим этапом и наложением косметического шва. Послеоперационный период также прошел благополучно, девочка быстро восстановилась и вернулась к привычной жизни.
Заведующая отделением общей и плановой хирургии центра Елена Дьяконова отметила, что при появлении у дочери уплотнения, изменения формы молочной железы, болезненности или быстрого роста образования родителям не стоит откладывать визит к врачу. По ее словам, не каждое такое изменение означает опасное заболевание, но выяснить причины поможет обследование. Она также подчеркнула важность обучения ребенка самообследованию молочной железы.
Читайте также: