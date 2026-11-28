Семилетняя девочка бесследно исчезла в российском городе
В Каспийске бесследно исчезла семилетняя девочка. К поискам присоединились полицейские, волонтеры и местные жители, сообщил телеграм-канал Baza.
По его информации, о местонахождении ребенка ничего не известно с примерно 17:30 — именно тогда ее видели последний раз возле дома №1 на улице Сталина. Стражи порядка просматривают записи с камер видеонаблюдения и опрашивают соседей.
К поискам присоединились десятки человек. Приметы пропавшей: красная безрукавка и розовый бантик на голове. Точные причины и обстоятельства исчезновения пока неизвестны.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге разыскивают 12-летнего мальчика, сбежавшего из больницы с травмой головы. За день до пропажи подростка госпитализировали с сотрясением мозга и гематомой.
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