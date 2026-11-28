Раскрыто состояние пациента, ожившего в морге в ночь на Хэллоуин
Стало известно состояние пациента, который «ожил» в морге в больнице Архангельска в ночь на Хэллоуин. Подробности приводит ТАСС со ссылкой на региональный минздрав.
Как рассказали в ведомстве, состояние пациента оценивается как тяжелое, однако остается стабильным.
Напомним, мужчина 1965 года рождения поступил в морг местной больницы в ночь на 31 октября. Осматривавшие его ранее врачи ошибочно признали его мертвым и направили к патологоанатомам. Предварительно, медики диагностировали инфаркт и более часа проводили реанимацию, однако в итоге констатировали смерть. Уже в отделении выяснилось, что пенсионер жив.
Ранее сообщалось, что в США ребенок ожил через пять часов после того, как врачи признали его мертвым.
Читайте также: