Поисковик объяснила, как могут обнаружить останки Усольцевых
Останки семьи Усольцевых, пропавшей в Кутурчинском Белогорье Красноярского края в сентябре 2025 года, скорее всего, могут случайно обнаружить туристы. Об этом рассказала руководитель регионального поискового отряда «Поиск пропавших детей» Светлана Торгашина.
По ее словам, которые передает ТАСС, поисковики понимают, что пытаются найти в этой местности останки пропавшей семьи. Собеседница агентства отметила, что видит два варианта развития событий: либо останки случайно обнаружат туристы, либо их найдут волонтеры или спасатели при точечном осмотре территории.
Она добавила, что в регионе уже были случаи, когда людей находили в лесах спустя несколько недель. Так, в начале 2020-х годов мужчина провел в зеленом массиве вместе со своей собакой три недели, после чего вышел к людям.
Ранее стало известно, кто выбрал и заранее спланировал поход семьи Усольцевых в Кутурчинское
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