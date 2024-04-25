Российские врачи помогли женщине с «синдромом бабочки» родить девочку

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В российской столице врачи помогли родить здорового ребёнка женщине с «синдромом бабочки».
Женщина с «синдромом бабочки» родила в больнице №31 имени академика Г. М. Савельевой. Об этом сообщили в пресс-службе депздрава Москвы.
Как рассказали медики, при «синдроме бабочки» на коже и слизистых оболочках в результате малейших механических повреждений или спонтанно образуются пузыри и эрозии.
Врачи учитывали эту особенность, поэтому особенно тщательно подошли к подготовке палаты для женщины.
Пациентке сделали кесарево сечение, медики сделали разрез, позволяющий извлечь младенца максимально бережно. Родилась девочка весом 3100 граммов и ростом 51 сантиметр. Через несколько дней маму и ребенка выписали домой.
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Как рассказали медики, при «синдроме бабочки» на коже и слизистых оболочках в результате малейших механических повреждений или спонтанно образуются пузыри и эрозии.
Врачи учитывали эту особенность, поэтому особенно тщательно подошли к подготовке палаты для женщины.
Пациентке сделали кесарево сечение, медики сделали разрез, позволяющий извлечь младенца максимально бережно. Родилась девочка весом 3100 граммов и ростом 51 сантиметр. Через несколько дней маму и ребенка выписали домой.
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Алёна Самарева