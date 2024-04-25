Двухнедельная девочка умерла в Санкт-Петербурге после кормления смесью

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Двухнедельная девочка скончалась в Санкт-Петербурге после того, как ее покормили смесью.
Об этом сообщают «Известия». По данным издания, инцидент произошел вечером 24 апреля на Парашютной улице.
Как рассказал 33-летней отец ребёнка, девочка родилась 12 апреля. Через пять дней ее вместе с 23-летней матерью выписали из роддома. Позднее у женщины выявили послеродовые осложнения, ее положили в больницу.
24 апреля родитель покормил девочку семью, положил ее в коляску и отошел к сыну. Через некоторое время он вернулся, чтобы проверить младенца. У неё под носом, на щеке и подбородке была кровь.
Мужчина вызвал скорую, и все время, пока не было бригады, делал дочке искусственное дыхание. Прибывшие на место медики констатировали смерть.
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Как рассказал 33-летней отец ребёнка, девочка родилась 12 апреля. Через пять дней ее вместе с 23-летней матерью выписали из роддома. Позднее у женщины выявили послеродовые осложнения, ее положили в больницу.
24 апреля родитель покормил девочку семью, положил ее в коляску и отошел к сыну. Через некоторое время он вернулся, чтобы проверить младенца. У неё под носом, на щеке и подбородке была кровь.
Мужчина вызвал скорую, и все время, пока не было бригады, делал дочке искусственное дыхание. Прибывшие на место медики констатировали смерть.
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Алёна Самарева