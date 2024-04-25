Появилось видео с окружившими школу и ищущими «нелюдей» членами «Русской общины»

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В Ростовской области члены «Русской общины» окружили школу. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.
Толпа мужчин собрались около школы №4 в Батайске Ростовской области. Они стояли у забора, у выхода со школьного двора. На других кадрах видно несколько десятков людей, которые идут около школы. У одного мужчины лицо закрыто повязкой.
«Мама, здесь что-то происходит, смотри. К школе подъехала полиция», — сказал один из учеников.
Отмечается, что ранее они отказались выпустить учеников первой смены из школы, а детей из второй смены не запустили внутрь. Причиной стал конфликт между учительницей русского языка и девятиклассником. Известно, что четыре месяца назад они спорили и обсуждали, кто кого поставит на колени. На данный момент конфликт исчерпан.
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Дарья Осипова