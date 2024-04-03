Драка школьниц в туалете стала причиной полицейской проверки в Волгограде

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Полиция начала расследование после жестокой драки школьниц в туалете торгового центра в Волгограде.
Об этом 3 апреля сообщили в пресс-службе ГУМВД по Волгоградской области.
По информации от ГУМВД, заявление в полицию поступило от матери 11-летней школьницы 29 марта, хотя драка произошла 25 февраля.
Ранее в социальных сетях появилось видео стычки девочек-подростков в женском туалете ТЦ «Космос» в Волгограде. На записи видно, как две школьницы сцепились, падают на пол и бьют друг друга.
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«Участницы инцидента были опрошены. В настоящее время проводится проверка, а материалы будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних для принятия решения», — отметили в полиции.
Ранее в социальных сетях появилось видео стычки девочек-подростков в женском туалете ТЦ «Космос» в Волгограде. На записи видно, как две школьницы сцепились, падают на пол и бьют друг друга.
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Артем Кузьмин