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Российские врачи рассказали, как правильно готовиться к пикнику

Химкинские врачи рассказали, как готовить продукты на пикник
03 мая 2024, 18:36
Фото: iStock/Harbucks

Фото: iStock/Harbucks

Впереди солнечные дни и длинные майские выходные. Обычно в эти дни хочется больше находиться на свежем воздухе, например, пикник.
Как подготовиться к пикнику, чтобы воспоминания были только приятными, рассказали «Радио 1» в Химкинской областной больнице.
«Сделайте домашние заготовки. Помойте овощи, фрукты и зелень, нарежьте хлеб и всё, что надо порезать. Разложите по пакетам или контейнерам. Если планируется салат — сделайте его дома, но посолите и заправьте перед употреблением. Салаты должны быть простыми, без скоропортящихся ингредиентов, заправка тоже простая, например, растительное масло. Если планируется что-то готовить на огне, везите сырые и готовые продукты отдельно друг от друга. Если купили фрукты или овощи по дороге, помойте их бутилированной водой», — рассказали специалисты.



Также собеседники напомнили, что перед тем, как накрыть стол, нужно обязательно мыть руки или протирать их влажными салфетками.

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Российские срочники вышли на весельной лодке в море в Крыму и пропали
Глава Северной Осетии: трое срочников вышли на лодке в море в Крыму и пропали
03 мая 2024, 18:40

Фото: iStock/ysuel

Трое солдат-срочников из Северной Осетии вышли на весельной лодке в открытое море в Крыму и пропали. Об этом написал глава республики Сергей Меняйло в Telegram-канале.
Меняйло рассказал, что к нему обратились матери пропавших россиян. По данным МЧС, молодые люди решили плыть, несмотря на сильный ветер. За их действиями наблюдали сослуживцы, которые сообщили экстренным службам о произошедшем.

Согласно информации главы республики, в настоящее время поиски не дали результатов. Меняйло добавил, что все необходимые меры предпринимаются для нахождения пропавших военных.

Ранее сообщалось, что осужденный по делу расстрела в Чеченской республике капитан спецназа Эдуард Ульман умер в зоне проведения специальной военной операции. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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В городском округе Домодедово сменился руководитель
03 мая 2024, 18:31

Фото: пресс-служба Минтерполитики МО

Глава городского округа Домодедово Михаил Ежокин сложил полномочия по собственному желанию. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства территориальной политики Московской области.
«Временное исполнение полномочий руководителя муниципалитета возложено на заместителя главы городского округа Евгению Хрусталёву», – говорится в сообщении.
Ежокин был избран новым главой Домодедова на заседании Совета депутатов городского округа единогласным решением. 18 ноября 2021 года состоялась торжественная церемония его вступления в должность.

Фото: телеграм-канал Михаила Ежокина

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#домодедово
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#московская область
#подмосковье
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Эдуард Малышев будет исполнять полномочия главы Раменского городского округа
03 мая 2024, 18:06

Фото: пресс-служба Минтерполитики МО

Совет депутатов Раменского городского округа возложил исполнение полномочий главы на первого заместителя главы муниципалитета Эдуарда Малышева. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства территориальной политики Московской области.
Там подтвердили, что глава городского округа Николай Ханин с сегодняшнего дня покинул пост по собственному желанию. Ранее об этом объявил сам руководитель муниципалитета. В своём телеграм-канале он написал, что переходит на новое место работы. Ханин поблагодарил активных жителей, депутатов и сотрудников администрации.

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#минтерполитики мо
#подмосковье
#московская область
#глава
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Названы породы собак, наиболее подверженные тепловому удару
Врач Руденко: Для брахицефалических пород тёплое время года особенно опасно
03 мая 2024, 18:02

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Доктор ветеринарных наук, профессор кафедры «Ветеринарная медицина» Университета РОСБИОТЕХ Андрей Руденко заявил, что наиболее тяжело переносят жару брахицефалические породы собак.
«Мопсы, бульдоги, гриффоны, пекинесы, боксеры, ши-тцу и т. д. У собак охлаждение происходит через функции дыхания. В жару животные «включают» ускорение дыхания, высовывают язык, и испарение жидкости более эффективно. Но у брахицефалических пород сплюснутая морда, из-за чего нарушена функция дыхания. Поэтому механизмы теплорегуляции у них хуже», — пояснил в беседе с Газета.ру Руденко.

Однако, по словам врача, для всех животных жара – труднопереносимая пора, поэтому он рекомендовал для предотвращения теплового удара не оставлять питомца в автомобиле, не выводить собаку на улицу в период наиболее активного солнца, обеспечить охлаждение дома, также можно аккуратно поливать животное прохладной водой, следя, чтобы питомец не переохладился.

Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» рассказывал, как отучить собаку прыгать на хозяина и других людей.

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#кинологи
#собаки
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200-летняя волоколамская лиственница борется за звание «Российского дерева года»
03 мая 2024, 17:26

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Старинная лиственница из Волоколамска стала участницей национального конкурса «Российское дерево года 2024». Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
«Возраст дерева порядка 200 лет. 12-метровая красавица украшает центр парадного двора усадьбы Загряжских-Гончаровых в селе Ярополец, где когда-то бывал Александр Сергеевич Пушкин. Саму лиственницу там посадили чуть позже», – говорится в сообщении.
Проголосовать за подмосковное дерево можно на сайте до 1 августа. Это участник №34 «Гончаровская краса». При этом нужно обязательно нужно подтвердить свой голос, введя код, который придёт голосующему на электронную почту.

Конкурс «Российское дерево года» проводится с 2017-го. В нём участвуют необычные деревья, растущие в разных регионах и являющиеся природным, культурным, историческим наследием страны.

В этом году за звание главного дерева страны борются 73 претендента.

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#подмосковье
#московская область
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Подмосковные школьники завоевали более 30 дипломов на олимпиаде по английскому языку
03 мая 2024, 17:17

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Сборная Московской области завоевала 32 диплома на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку, сообщает пресс-служба регионального министерства образования.
«Из полученных 32 дипломов четыре — победные. Победителям олимпиады по английскому языку стали школьники из Протвина и Одинцова. А обладателями призовых дипломов стали ученики из Жуковского, Воскресенска, Дмитровского округа, Подольска, Раменского, Люберец, Одинцовского округа, Долгопрудного, Сергиева Посада и Щёлкова», — отмечается в сообщении.
В министерстве напомнили, что всем подмосковным школьникам, принимавшим участие в заключительном этапе олимпиады, будут выплачены денежные призы. Победители получат по 500 тысяч рублей, призёры — по 300 тысяч рублей, остальные — по 100 тысяч рублей.

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#московская область
#подмосковье
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Николай Ханин покинул пост главы Раменского городского округа
03 мая 2024, 17:14

Фото: телеграм-канал Николая Ханина

Глава Раменского городского округа Николай Ханин сложил полномочия по собственному желанию. Об этом объявил сам руководитель муниципалитета.
«Я покидаю пост и перехожу на новое место работы. С сегодняшнего дня досрочно слагаю с себя полномочия. Не скрою, что решение было непростым. Это не просто работа, это служение, искренний порыв делать окружающую действительность лучше», – написал Ханин в своём телеграм-канале.
Он поблагодарил активных жителей, депутатов и сотрудников администрации за большую совместную работу.
«Порой это было непросто, но мы находили решения, которые помогали нашему муниципалитету развиваться. Мы продолжали курс нашего губернатора на перемены, всегда действовали в интересах людей. Уверен, что при поддержке Андрея Юрьевича Раменское продолжит динамично развиваться, и преемственность в важных социально-экономических вопросах сохранится», – заключил глава городского округа.
Ханина назначили временно исполняющим обязанности главы муниципалитета после того, как полномочия сложил Виктор Неволин. 17 августа 2023 года Совет депутатов избрал его главой Раменского городского округа.

Николай Ханин закончил РЭУ им. Г.В. Плеханова. Известен деятельностью в Общественной палате Московской области, в частности, занимался организацией отдыха детей из горячих точек СНГ и гуманитарных миссий в ДНР.

В феврале 2022 года был избран главой городского округа Кашира.

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#раменское
#администрация
#подмосковье
#московская область
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«Народные инспекторы» Подмосковья помогли выявить более 130 случаев парковки на газонах
03 мая 2024, 16:52

Фото: пресс-служба ГУСТ МО

Более 130 случаев парковки на газонах помогли выявить жители Московской области с начала года при помощи раздела «Народный инспектор» на портале «Добродел», сообщает пресс-служба Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий.
«С начала текущего года при помощи жителей было выявлено 137 случаев парковки в зонах зеленых насаждений, сумма штрафов за это нарушение составила 227 тысяч рублей», — отмечается в сообщении.
Больше всего нарушений было зафиксировано в Мытищах: только за апрель там выписали 24 постановления, а общая сумма штрафов достигла 24 тысяч рублей. Чаще всего за несоблюдение правил парковки наказывали водителей, оставивших машины в районе проспекта Астрахова, Тенистого бульвара и Силикатной улицы.

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#московская область
#подмосковье
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Жителям Подмосковья напомнили об ответственности за пал травы
03 мая 2024, 16:31

Фото: Ксения Пашуто

Выжигание прошлогодней травы наносит вред экосистеме и может привести к большому пожару, поэтому пал травы в Подмосковье запрещён: нарушителю грозит крупный штраф, об этом предупредил начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ главного управления МЧС России по Московской области Дмитрий Киселёв, передаёт корреспондент Ксения Пашуто.
«Пал травы — это серьёзная проблема, ведь маленькое возгорание может привести к большой беде. Как правило, основную роль здесь играет человеческий фактор. (…) Пал травы является наказуемым деянием. Инспекторы Мособллеса, инспекторы пожарного надзора пристально наблюдают за обстановкой, связанной с палом. В случае выявления виновных в поджогах, их привлекают к административной ответственности в установленном законодательством порядке», — сказал Киселёв.
Он добавил, что с начала пожароопасного сезона в Дмитровском городском округе произошло уже 15 природных пожаров, при этом пик приходится на выходные дни.

Ранее сообщалось, что в Московской области штрафы за разведение огня в неположенном месте для физических лиц составляют от 15 до 60 тысяч рублей, должностные лица должны будут заплатить от 30 до 110 тысяч рублей, а для юридических лиц штраф составляет от 100 тысяч до 2 миллионов рублей. Кроме того, поджог может повлечь за собой уголовную ответственность и лишение свободы сроком от восьми лет.

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#лесные пожары
#дмитровский городской округ
#мчс
#пожарная безопасность
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