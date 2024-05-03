Российские врачи рассказали, как правильно готовиться к пикнику

Фото: iStock/Harbucks
Впереди солнечные дни и длинные майские выходные. Обычно в эти дни хочется больше находиться на свежем воздухе, например, пикник.
Как подготовиться к пикнику, чтобы воспоминания были только приятными, рассказали «Радио 1» в Химкинской областной больнице.
Также собеседники напомнили, что перед тем, как накрыть стол, нужно обязательно мыть руки или протирать их влажными салфетками.
Читайте также:
Стало известно, где лучше отдохнуть с детьми в майские праздники
Диетологи рассказали, как не набрать вес в майские праздники и сохранить здоровье
Турэксперт Барзыкин назвал самые популярные направления отдыха на майские
«Сделайте домашние заготовки. Помойте овощи, фрукты и зелень, нарежьте хлеб и всё, что надо порезать. Разложите по пакетам или контейнерам. Если планируется салат — сделайте его дома, но посолите и заправьте перед употреблением. Салаты должны быть простыми, без скоропортящихся ингредиентов, заправка тоже простая, например, растительное масло. Если планируется что-то готовить на огне, везите сырые и готовые продукты отдельно друг от друга. Если купили фрукты или овощи по дороге, помойте их бутилированной водой», — рассказали специалисты.
Также собеседники напомнили, что перед тем, как накрыть стол, нужно обязательно мыть руки или протирать их влажными салфетками.
Читайте также:
Стало известно, где лучше отдохнуть с детьми в майские праздники
Диетологи рассказали, как не набрать вес в майские праздники и сохранить здоровье
Турэксперт Барзыкин назвал самые популярные направления отдыха на майские
Анастасия Бондарева