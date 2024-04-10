Турэксперт Барзыкин назвал самые популярные направления отдыха на майские

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Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин заявил о том, что на майские праздники наиболее популярными направлениями путешествий стали Краснодарский край и Минеральные воды, а также Москва, Санкт-Петербург.
Он отметил рост спроса на туры по Кавказу в сравнении с прошлым годом.
Ранее Юрий Барзыкин заявлял, что самыми бюджетными зарубежными направлениями для российских туристов летом 2024 года будут неавиационные направления.
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«На майские праздники лучше планировать свое путешествие по России, так как праздники прерывистые. Самые комфортные и популярные направления — Краснодарский край, Минеральные воды, Санкт-Петербург, Москва и Подмосковье, а также Казань. Сейчас еще можно успеть купить билеты и забронировать отели по хорошей цене», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Барзыкин.
Ранее Юрий Барзыкин заявлял, что самыми бюджетными зарубежными направлениями для российских туристов летом 2024 года будут неавиационные направления.
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Мелисса Тимофеева